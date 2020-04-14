شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يهبط بأكثر من 6% في انتظار بيانات مخزونات النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين لاتفاق "أوبك+" التاريخي الذي تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة، وزاد الخام خسائره في انتظار بيانات المخزونات الأمريكية.



وكانت "أوبك" قد أعلنت التوصل إلى اتفاق مع منتجين مستقلين من بينهم روسيا والولايات المتحدة وكندا والنرويج والمكسيك لخفض الإنتاج بحوالي 9.7 مليون برميل يومياً بداية من مايو/أيار القادم ولمدة شهرين.



وسوف تخفض الولايات المتحدة وكندا والنرويج والمكسيك والبرازيل 3.7 مليون برميل في المجمل حتى نهاية العام الجاري.

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ومع ذلك، هناك غموض يحيط بهذا الاتفاق سواء من حيث توزيع الحصص الإنتاجية أو حول الالتزام بالخفض من جانب بعض المنتجين من خارج "أوبك".



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة غدا عن بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي، في حين سيكشف معهد البترول الأمريكي عن بيانات غير رسمية في وقت لاحق اليوم.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 15:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 6.1% إلى 21.05 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 23.08 دولار وأقل سعر عند 20.9 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 5.8% إلى 29.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 32.3 دولار وأقل سعر عند 29.7 دولار.