كتب: ضياء السقا
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها التاريخي في الأسواق المصرية، مساء الثلاثاء، حيث زادت بمقدار 21 جنيها في يوم واحد، مقارنة بتعاملات الإثنين.
ووصلت أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية، حيث سجل عيار 21، 754 جنيها، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
وبحسب وكالة رويترز، سجل الذهب عالميا ارتفاعا في المساء 20 دولارا للأوقية لتبلغ 1744 دولار مقارنة ب 1724 دولار صباحا، بسبب استمرار الغموض الذى يحيط بالاقتصاد العالمى نتيجة تفشى فيروس كورونا.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
وجاء متوسط أسعار الذهب الثلاثاء في الأسواق المصرية، كالتالي:
عيار 18 بـ 647 جنيهات للجرام
عيار 21 بـ 754 نيهات للجرام
عيار 24 بـ 862 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 6032 جنيهات
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر غموض الاقتصاد في ظل أزمة كورونا يدفع الذهب لزيادة تاريخية.. والمعدن الأصفر يسجل أسعارا قياسية في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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