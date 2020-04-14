شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إجراءات وقائية لحماية المستفيدين من منحة 500 جنيه بمكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوافد المستفيدين من منحة الـ 500 التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد علي فروع مكاتب الهيئة القومية للبريد وبنك التنمية والائتمان الزراعي لليوم الثانى على التوالى وسط إجراءات وقائية و احترازية وصحية، أبرزها منع التكدس و الوقوف بمسافات أمنة إضافة إلى تطهير وتعقيم المنافذ المختلفة لصرف المنحة.



صرف منحة 500 جنيه

كما تم تخصيص مقاعد للجلوس فى العديد من الأفرع، ويتم نداء كل اسم بمفرده، ويتسلم الشخص المكافأة وكارت باسمه بحساب بطاقة ايزى باى، لكى يتم صرف الدفعتين التاليتين خلال الشهرين المقبلين، أما من لم يستطع الذهاب لصرف المنحة فى موعجها عليه انتطار رسالة أخرى باليوم الذى سيتم تحديده له.

ويتم صرف المنحة فى 5600 منفذ علي مستوى الجمهورية لمدة 3 أيام بدأت من أمس الإثنين وحتى غدا الأربعاء، كما تم تخصيص خط ساخن 142 لمعرفة موعد وتفاصيل استلام المنحة.



صرف المنحة بدون تكدس

Advertisements

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ"الخليج 365"، فى وقت سابق، إن صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة ستكون لمن تلقى من المستحقين رسالة نصية على هاتفه المحمول، تتضمن موعد ومكان صرف المنحة سواء بفروع البريد أو البنك الزراعى.

ودعا الوزير المستفيدين من المنحة بالذهاب فى المكان والمعاد المحددة فى الرسالة المرسله إليه لصرفها، لمنع الزحام وحفاظا على سلامتهم.



صرف منحة العمالة غير المنتظمة

ويمكن للمستفيدين صرف المنحة من خلال ماكينات الصرف الآلى المنتشرة أو فروع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية أو استخدامها للشراء من خلال نقاط البيع بدءاً من الشهر القادم وذلك بهدف توفير العديد من طرق الصرف أمام المواطنين لتسهيل حصولهم على المنحة".