شكرا لقرائتكم خبر عن ڤودافون مصر ترفع كفاءة التغطية بالشبكات المحيطة بمستشفيات العزل الصحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت ڤودافون مصر بتوجيه فرق دعم فنى من المهندسين المتخصصين لتقوية الشبكات فى الأماكن المحيطة بمستشفيات العزل الصحى بمطروح ومرسى علم والعجمى والإسماعيلية والأقصر والمنيا والقليوبية و15 مايو بالقاهرة والعديد من المناطق الأخرى، بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة الصحة

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تأتى الخطوة التى اتخذتها فودافون تماشيًا مع خطتها المتكاملة للمساهمة فى مكافحة فيروس كورونا وتقديرًا للمجهود العظيم الذى يبذله الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين فى القطاع الطبى ودعمًا لوزارة الصحة من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابى الفيروس.

وقال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية لفودافون مصر، إن الشركة تؤكد التزامها بدعم جهود الحكومة المصرية فى التصدى للوباء واجتياز هذا الظرف العصيب، من خلال القيام بدورها تجاه المجتمع المصرى بتوظيف جميع الحلول التكنولوجية من أجل تيسير حياة المصريين والحفاظ على سلامتهم وحمايتهم.