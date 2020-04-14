شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة العشرين تبحث تأجيل سداد ديون دول فقيرة بقيمة 14 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول ألمانى كبير، اليوم الثلاثاء، إن كبار المسؤولين الماليين فى مجموعة العشرين يناقشون تأجيلا فوريا لسداد ديون بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة على توفير تمويل لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المسؤول أن تخفيف عبء الديون الفورى، الذى اقترحه صندوق النقد الدولى والبنك الدولى سيكون على الأرجح ضمن خطة عمل من المتوقع أن يقدمها وزراء مالية الدول الأعضاء فى مجموعة العشرين بعد تعديل طفيف غدا الأربعاء.

وأشار إلى أن الخطة الخاصة بوقف فورى لسداد مستحقات الديون تحظى بدعم كل الدول الدائنة فى مجموعة العشرين إضافة لأعضاء نادى باريس للمقرضين من القطاع العام.

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