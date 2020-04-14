شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة اللبنانية تهبط إلى 3000 مقابل الدولار للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار الأمريكى الشحيح فى لبنان، 3050 ليرة، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى فى السوق الموازية فى البلد الذى يعانى أزمة مالية محت نصف قيمة العملة المحلية، وأصبحت السوق غير الرسمية، مصدرا رئيسيا للحصول على العملة الصعبة لمعظم الناس، منذ أن هوى لبنان إلى أزمة قبل حوالى ستة أشهر لتبتعد العملة عن سعر الربط الرسمى البالغ 1507.5 السارى منذ عقدين.

وهوت الليرة اللبنانية، بشكل أكبر منذ أن أرغمت جائحة فيروس كورونا البلاد على فرض عزل عام فى مارس، ومع قيام البنوك بإغلاق صنبور الدولار.

وقال مكتبان للصرافة لرويترز، إن الدولار جرى تداوله اليوم عند 3050 ليرة، وهو ما قالا إنه يحدث للمرة الأولى، ارتفاعا من 2980 ليرة أمس الاثنين.

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ووصفت محطة تلفزيون (ال بى سي) السعر بأنه "مستوى قياسى جديد" يتخطى حاجز 3000 ليرة عند بعض المتعاملين. وقال مستوردان إنهما عرض عليهما أسعار أعلى من 3000 ليرة للمرة الأولى.

وأرغمت قيود مصرفية معظم المستوردين، عدا مشترى القمح والأدوية والوقود، على الحصول على الدولارات من السوق غير الرسمية. وقيًدت البنوك، التى تعانى نقصا فى السيولة، سحب الدولارات وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ أكتوبر بعد أن نضبت تدفقات رؤوس الأموال إلى لبنان واندلاع احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة.