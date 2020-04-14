شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى لمواد البناء: 5 مليار و250 مليون دولار صاردات القطاع فى 2019 أبرزها الذهب والحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، أن حجم الصادرات المصرية من مواد البناء بلغت فى عام 2019 نحو 5 مليارات و250 مليون دولار، موضحا أن الفترة الحالية هناك توقف فى كميات التصدير بسبب أزمة كورونا العالمية وتجميد حركة المصانع وسير المواطنين فى الدول المستهدفة للتصدير.

وأضاف جمال الدين فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أبرز السلع التصديرية التى نصدرها هى الذهب فى صورته الخام، والحديد والصلب الذى يصدر كمنتج نهائى أو قطع من الحديد ومن أبرز الدول المستهدفة هى الامارات والسعودية وليبيا فى حالة استقرار أوضاعها الأمنية فهى مستمرة فى الاستيراد من مصر فى أوقات مختلفة.

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وأشار رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية، إلى أن الفترة الحالية لا يمكن حصر حجم الصادرات فى الربع الأول نتيجة تجميد تعاقدات تصديرية كثيرة خلال أزمة كورونا، على أن تستعيد الصادرات المصرية دورها فغى التصدير بعد فتح الأسواق وانتهاء الحظر على المصانع والعاملين فى الدول المختلفة.

وطالب جمال الدين بسرعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاخ السيسى فى صرف متأخرات المساندة التصديرية بنحو 30% منها أى ما يعادل 5 مليون جنية لكل مصدر، حتى تستطيع الشركات استمرار العمل والانتاج وصرف رواتب العمالة، موضحا أن السرعة هى القرار الصائب خلال الفترة الحالية ولابد من تنفيذ الصرف سريعا، ولفت إلى أن مصانع مواد البناء عادت للعمل بطاقة انتاجية جيدة نسبيا خاصة بعد تشغيل مواقع المشروعات العقارية قائلا أن حال الصناعة المصرية جيد ومستقر مقارنة بالدول الأخرى.