شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: انخفاض سعر الطماطم اليوم ليبدأ من 1.75 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 14-4 - 2020، انخفاضا فى بعض الأصناف حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة وذلك وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم انخفضت لتتراوح بين 1.75- 3.5 جنيها مقابل 2-4.5 جنيهات، بينما أسعار البطاطس 1.5 - 2.5 جنيهات، وسجلت اسعار الفاصوليا لتتراوح 6-9 جنيهاتوسعر كيلو البصل ليتراوح بين 3-9 جنيهات، فيما سجل الباذنجان البلدى 4-6 جنيها، والباذنجان الرومى سعر الكيلو بين 4-5.5 جنيه، فيما سجلت الكوسة 3-5، واستقر سعر الخيار ما ليتراوح بين 3-6، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، وسعر الثوم ليتراوح 4-7 جنيها، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 – 6 جنيها، والبسلة لتتراوح بين 4-6 جنيهات.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .

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الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.