شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تأمين تطالب بعمل تغطية تأمينية مجانية للأطباء بقيمة 250 ألف جنيه ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت خبيرة التأمين ماشاء الله سليمان، الاتحاد المصرى لشركات التأمين، بدراسة عمل وثائق تأمين "مجانية "على الحياة ضد الإصابة أو الوفاة بفيروس كورونا بقيمة 250 ألف جنيه، وأخرى للتمريض بقيمة لا تقل عن 150 ألف جنيه لمدة عام وبقسط بسيط، وتتولى الشركات سداد الأقساط بالمشاركة مع الهيئات الداعمة، وذلك بموافقة هيئة الرقابة المالية.

وأوضحت سليمان ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الوثائق موجودة بالفعل فى برامج شركات التأمين الوطنيه ويمكن إضافة محلق تغطية الإصابة والوفاة بسبب الفيروس.

Advertisements

وأشادت سليمان بمبادرة ”الخليج 365” لدعم الجيش الأبيض التى ساهمت في رفع الروح المعنوية لدى القطاع الطبي، وإبراز دوره القومى باعتباره خط الدفاع الأول ضد ازمة فيروس كورونا، وأهمية دعمه بشتى الطرق خلال تلك الفترة الحرجة.

يذكر أن قطاع التأمين الصيني قرر المشاركة فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث قامت أكبر 70 شركة تأمين فى الصين بتقديم تغطية تأمينية مجانية لفئات الشعب الذين فى خط المواجهة والمكافحة للمرض وهم: الأطباء والممرضات والشرطة والجيش كما دخلت بعض البنوك في الهند في شراكة مع شركات التأمين لتقديم وثائق مجانية للعملاء حيث تغطى جميع الحالات الطبية، بما في ذلك إصابات فيروس COVID-19 وبما يصل إلى 10 أيام من الاستشفاء، مع تغطية 5000 روبية هندية (70 دولارًا) في اليوم لمدة 30 يومًا.