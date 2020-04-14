شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 1.76% بالختام مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.76% رابحاً 22.59 نقطة ليغلق عند مستوى 1307.58 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بختام التعاملات، 1.4 مليون سهم بقيمة 317.1 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 91.58% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 8.06%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 4.17%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.68%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 6.78% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.14%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.83%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.68% مدفوعا بصعود سهم شركة المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.57%.

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وفى سياق آخر أعلنت شركة البحرين الوطنية القابضة، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوى للشركة برئاسة فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور مساهمى المجموعة، وممثلى الجهات الحكومية الرسمية، وأقر المساهمون خلال الاجتماع النتائج المالية للمجموعة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، حيث بلغ صافى الأرباح 5.03 مليون دينار بحرينى، فيما بلغ صافى الربح العائد على الشركة الأم مبلغ 4.8 مليون دينار بحرينى، كما وافق الاجتماع على توصية مجلس إدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 22% من رأس المال المدفوع لسنة 2019، بالمقارنة مع 15% فى العام السابق.

وفى سياق متصل أعلن بنك مسقط، عن عدم وجود انكشافات مالية مباشرة على مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية، وإنما قدم البنك، تسهيلات ضمان بنكى بحدود 250 ألف ريال عمانى مقابل ضمان نقدى بنسبة 100% لإحدى الشركات ذات الصلة بالمجموعة، يونى مونى للصرافة.

فيما أعلن بنك البحرين والكويت، عن الإعفاء من الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، وبالتالى فأن أول إعداد وإعلان للبيانات المالية المراجعة فى عام 2020، سوف يكون لفترة الستة الأشهر المنتهية فى 30 يونيو القادم.