شكرا لقرائتكم خبر عن تحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للارتفاع بنسبة 1.03% بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.03% رابحا 70.10 نقطة ليغلق عند مستوى 6874.64 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 11.83% رابحا 721.39 نقطة ليغلق عند مستوى 6819.08 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 175 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال، وارتفع 115 سهما، فيما تراجع 66 سهما.

وارتفع 18 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.52%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.36%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.34%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.20%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.62%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.57%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.09%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.01%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.90%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.67%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.48%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.14%.

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وجاء سهم "البحر الأحمر"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.98%، ثم سهم أسمنت حائل بنسبة 6.16%، ثم سهم عطاء بنسبة 5.94%، فيما جاء سهم "وفرة" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 6.50%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 4.38%، ثم سهم "الإنماء" بنسبة 2.78%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة الأسمنت العربية، أن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في المملكة العربية السعودية، سيكون لها تأثير على الأعمال والنتائج المالية للشركة وشركاتها التابعة والزميلة، ونظرا لعدم القدرة على تحديد الفترة الزمنية لهذه الإجراءات والتدابير الاحترازية وما يستجد منها مستقبلا، فإنه يصعب تحديد حجم ومدى الأثر المالي بشكل دقيق، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها.