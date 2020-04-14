بنك مصر يحصل على جائزة "البنك الأسرع نموا فى تمويل التجارة - مصر 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل بنك مصر مؤخراً على جائزة "البنك الأسرع نمواً في تمويل التجارة - مصر 2020" وجائزة "البنك الأسرع نمواً في إدارة النقد - مصر 2020"، وذلك من مجلة جلوبال بانكنج آند فاينانس ريفيو العالمية، هذا ويتم الحصول على تلك الجوائز وفقاً لعدد من المعايير الفنية التي يتم من خلالها تحليل نتائج البنك في هذا المجال لمعرفة البنك الاسرع نمواً في كل تصنيف على حدا وذلك عن عام 2019.

ويعد فوز البنك بتلك الجوائز هو تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة في مجال قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، فتعد هذه هي السنة الثالثة التي يحصل فيها البنك على جوائز من مجلة جلوبال بانكينج اند فاينانس ريفيو؛ فقد حاز على جائزة البنك الاسرع نمواً في مجال تمويل التجارة وادارة النقد في مصر لعام 2018 كما حصل على جائزة البنك الاسرع نموا في مجال تمويل التجارة 2019، هذا الى جانب حصول البنك على التصنيف الأول كرائد للسوق المصرية للمؤسسات الغير مالية – مصر 2019 والتصنيف الأول كأفضل مقدم للخدمة للمؤسسات الغير مالية – مصر 2019 في استقصاء إدارة الحلول النقدية للشركات من مجلة يورمني.

وجديراً بالذكر أن قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر تم استحداثه في أكتوبر 2017، ويستهدف القطاع خدمة العملاء من المؤسسات والشركات، من خلال تقديم أحدث الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة لتمكين العملاء من إدارة انشطتهم المصرفية بسهولة تامة، وبأعلى درجات الأمان.

وحصل بنك مصر على نحو 23 جائزة ومركزاً متقدماً في جميع قطاعات الأعمال عن عام 2019، ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث إنهم شركاء النجاح في جميع الاعمال، وتأكيداً لدوره الرائد وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية من خلال ما لديه من مقومات لاستمرار النمو، حيث أُسس البنك بهدف المساهمة في رفاهية ورخاء المجتمع وعلى مدار نحو 100 عام التزم البنك برسالته، باعتباره أداة وطنية يتم الاعتماد عليها في دعم التنمية المجتمعية في جميع المجالات، حيث تأتي مصالح ومطالب المصريين دائماً في مقدمة اهتمامات البنك، فبنك مصر لا يسعى إلى تحقيق الربحية المالية فحسب، بل يعمل أيضا كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، مما يؤكد التزامه بالاستدامة والتطوير المستمر.