شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: 95.34 مليون اشتراك بالمحمول و39 للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التقرير الخاص بمؤشرات البنية المعلوماتية، وأظهرت المؤشرات الشهرية وصول حجم الإشتراكات فى الهاتف المحمول "عدد الخطوط المستخدمة بالسوق"، إلى نحو 95.34 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2019، مقارنة ب 95.18 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019، و 93.87 مليون فى ديسمبر 2018.

فيما بلغ عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول إلي 39 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 43.07 مليون فى نوفمبر 2019 و35.06 فى ديسمبر 2018, ووصل عدد مستخدمى اليو اس بى مودم إلي نحو 3.60 مليون بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 3.59 مليون بنهاية نوفمبر 2019 و 3.21 مليون بنهاية ديسمبر 2018.

ووصلت حجم السعة الدولية للانترنت 2565.78 مليار نبضة/ ث بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 2665.70 مليار نبضة/ث بنهاية نوفمبر 2019 و 2397.07 مليار نبضة/ث بنهاية ديسمبر 2018.

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وارتفع مشتركى الإنترنت الأرضى ADSL إلي نحو 7.30 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 7.23 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019 و 6.53 بنهاية ديسمبر 2018.

وتستحوذ القاهرة الكبرى على النسبة الأعلى من التوزيع الجغرافي للمشتركين بخدمة ADSL بنسبة 38% يليها الدلتا بنسبة 33% وقبلي 13% و الإسكندرية ومطروح 10% ومدن القناة وسيناء و البحر الأحمر 6%.

ووصل حجم الإشتراكات بالهاتف الثابت إلى 8.76 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 8.99 مليون اشتراك فى نوفمبر 2019 و 7.87 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2018.

وارتفع إجمالى سعة السنترالات إلى 25.22 مليون خط بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 24.63 بنهاية نوفمبر 2019 و 20.79 بنهاية ديسمبر 2018.