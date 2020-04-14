الاقتصاد

تعرف على تفاصيل إيرادات الربع الأول بالأرقام لميناء شرق بور سعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة المهندس يحيى زكى تفاصيل نجاح الهيئة في رفع الإيرادات لميناء شرق بورسعيد منذ بداية العام 2020 وحتى مارس الماضي، على الرغم من الظروف الاستثنائية القائمة من أجل احتواء انتشار .

 

وتظهر الاحصاءات الخاصة بالهيئة أن إيرادات التحصيل والموازين حققت ارتفاعا ملحوظا منذ شهر يناير الماضي، حيث سجلت الايرادات نحو مليار و403 مليون جنيه مقارنة بنحو 663 مليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي 2019، كما بلغت الايرادات في فبراير الماضي نحو مليار و485 مليون جنيه مقابل 765 مليون جنيه في الشهر المماثل من العام الماضي، وبلغت الايرادات في مارس الماضي نحو مليار و764 مليون جنيهن مقابل مليار و147 مليون جنيه في الشهر المماثل عام 2019.

 

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وبالنسبة لحركة السفن فقد سجلت في مارس الماضي 107 سفينة مقابل 91 في الشهر المماثل، وبلغ في فبراير الماضي نحو 126 سفينة مقابل 91 سفينة في الشهر المماثل، وسجل في يناير الماضي نحو 140 سفينة مقابل 101 سفينة في الشهر المماثل عام 2019.

 

أما بالنسبة لحركة الحاويات المتداول في الميناء فقد سجلت في مارس الماضي نحو 244 ألف حاوية، مقابل 211 ألف حاوية في الشهر المماثل في 2019، وفي فبراير سجل العدد نحو 296 ألف حاوية، مقابل 210 ألف حاوية في الشهر المماثل، وفي يناير بلغ عدد الحاويات 332 ألف حاوية مقابل 217 ألف حاوية في الشهر المماثل.

 

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أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تحقيق ميناء شرق بورسعيد نتائج وإنجازات جيدة خلال الربع الأول من العام 2020 حيث شهدت مؤشرات الأداء ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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