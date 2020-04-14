شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: 12ألف عميل جديد بخدمة الأهلى نت و4 آلاف مشترك جديد بالفون كاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه منذ إطلاق خدمة الاشتراك الذاتي لعملاء البنك الأهلي عبر موقع البنك الإليكتروني، تم تسجيل 12 ألف عميل في خدمة الأهلي نت بمتوسط يومي 2000 مشترك جديد وكذلك 4 آلاف مشترك جديد في خدمة الفون كاش بمتوسط يومي 1000 اشتراك جديد.

وأضاف رئيس البنك الأهلي أن ذلك في إطار وعي العملاء بأهمية القنوات الالكترونية البديلة المتاحة من البنك الاهلي المصري وما يسهل علي عملائنا الكرام إجراء معاملاتهم النقدية ومتابعة حساباتهم دون الحاجة للتزاحم علي الفروع مع استمرار البنك في اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي صحة العاملين والعملاء.

وساهمت الإجراءات الوقائية التي أصدرتها الدولة والبنك المركزي المصري ووزارة الصحة في اتجاه شرائح جديدة من المجتمع إلي وسائل التكنولوجيا في العديد من المعاملات وجاء في مقدمتها المعاملات المصرفية والمالية مما يعجل بالتحول الرقمي وما له من مميزات متعددة علي كفاءة دورة النقدية في الاقتصاد والشمول المالي.

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وتضاعف عدد مستخدمي "الأهلي نت" من 1.3مليون في يونيو 2019 إلي ما يقارب 2.5 مليون مستخدم في آخر مارس 2020 في ظل إقبال متزايد علي الخدمة المطورة التي تتسم بخواص عديدة تغني العميل عن التردد علي فروع البنك واتمام معظم معاملاته من أي مكان.

وأضاف عكاشة أنه مستهدف زيادة الاشتراكات بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القادمة من عملاء البنك في ضوء استحداث طلب الخدمة عبر موقع البنك www.nbe.com.eg ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية المطورة التي يستمر البنك في طرحها لعملائه لمواكبة تطلعاتهم والتسابق في خدماتهم خاصة في ظل استيعاب العملاء لأهمية هذه القنوات الأليكترونية في ظل الظروف الحالية التي تتطلب تغيير أساليب تنفيذ معاملات وعادات سابقة.