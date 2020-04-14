أمريكا تتفاوض على عقود لتخزين 23 مليون برميل من النفط فى الاحتياطى الاستراتيجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها تتفاوض على عقود مع تسع شركات طاقة لتخزين ما يصل إلى نحو 23 مليون برميل من النفط المنتج محليا فى احتياطى الخام الاستراتيجى للبلاد.
وشرعت الوزارة، فى خطة لتأجير مساحة إلى الشركات فى الاحتياطى البترولى الاستراتيجى كوسيلة لمساعدة الشركات التى تعانى من تهاوى أسعار النفط بعد أن أخفق الكونجرس فى تمويل خطة أخرى لشراء النفط من أجل الاحتياطي.
وقالت الوزارة، إن معظم التسليمات سيتم تلقيها فى مايو أيار ويونيو حزيران مع بعض الشحنات المحتملة فى أبريل نيسان.
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