شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل صفة محمد عبد السلام ليصبح رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى لـ"مصر للمقاصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، اجتماعاً أمس الاثنين، لمناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 2019، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وأمور اعتيادية أخرى، وخلال الاجتماع تم الموافقة على تعديل صفة محمد عبد السلام ليصبح رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة بعد 22 عاماً من حفاظه على هذا المنصب، حيث تولى من عام 1998 حتى عام 2005 منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومنذ عام 2005 وحتى أمس رئيس تنفيذى للشركة.

كما وافق مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، على عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية يوم 14 مايو المقبل، بعد دعوة الشركات المساهمة غداً الأربعاء.

وحققت شركة مصر المقاصة خلال عام 2018 صافى ربح بقيمة 351 مليون جنيه، مقابل 283 مليون جنيه خلال 2017، بنسبة نمو 24%، كما حققت إيرادات خدمات بقيمة 193.4 مليون جنيه، مقابل 184.7 فى 2017، كما ارتفعت العوائد لتبلغ 315 مليونًا مقابل 247، فى حين انخفض إيراد خدمات المقاصة والتسوية ليسجل 78.1 مليون جنيه، واستقرت عوائد الاستثمارات بأذون الخزانة وغيرها عند 111 مليونًا.

وخلال العام الماضى، وافقت عمومية المقاصة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 50 جنيهًا للسهم، بإجمالى 135 مليون جنيه، إضافة إلى توزيع ربع سهم مجانى لكل سهم أصلى.

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ومن المنتظر أن تشهد الجمعية العامة لشركة مصر للمقاصة بخلاف إعلان النتائج المالية، اعتماد عضوين جديدين بمجلس إدارة الشركة، هما خالد عبد الرحمن لمنصب العضو المنتدب المشارك، ولميس نجم على مقعد ذوى الخبرة.

ويضم مجلس إدارة "مصر المقاصة" حاليًّا 11 عضوًا، منهم 3 ممثلين للسمسرة، و3 للبنوك، و5 من ذوى الخبرة المستقلين، من بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.

ويتوزع هيكل ملكية «مصر للمقاصة» بين البنوك أعضاء الإيداع المركزى بنسبة 50% والبورصة المصرية 5% والشركات العاملة بمجال الأوراق المالية – أعضاء الإيداع المركزى – بنسبة 45%.