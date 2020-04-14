شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء وسط صعود جماعى للقطاعات باستثناء التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 9 قطاعات، متأثرة بالتوصل لاتفاق لخفض إنتاج النفط.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 3.24% رابحاً 151.6 نقطة ليغلق عند مستوى 4829.36 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 4.15% رابحاً 208.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5236.59 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.94% رابحاً 37.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4026.95 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.74%، رابحاً 68.25 نقطة ليغلق عند مستوى 3984.69 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 195.3 مليون سهم بقيمة 55.4 مليون دينار كويتى عبر 9460 صفقة.

وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 4.61%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.48%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.40%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.14%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.34%، ثم قطاع قطاع الاتصالات بنسبة 1.11%، ثم قطاعى الخدمات المالية والعقار بنسبة 0.77%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.19%.

وجاء سهم "الشركة الأولى للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.95%، تليه شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 18.92%، ثم شركة الأفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات بنسبة 12.33%، فيما تصدر سهم "شركة المعادن والصناعات التحويلية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.33% ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 7.38%، ثم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 4.98%.

وفى سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

اولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:

شركة تمكين القابضة

ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة الاثمار القابضة

شركة مجموعة الراي الاعلامية

ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية

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رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة

شركة الشارقة للأسمنت و التنمية الصناعية

شركة ياكو الطبية

شركة أم القيوين للإستثمارات العامة

شركة راس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني

خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية

شركة أبيار للتطوير العقاري

الشركة العالمية للمدن العقارية

شركة المعدات القابضة

شركة أسمنت الخليج

شركة الإثمار القابضة

سادسا: شركات موقوفة بسبب الاندماج:

شركة الأمان للاستثمار

فيما أعلنت شركة بورصة الكويت، عن إعادة العمل بنظام الصفقات المتفق عليها اعتبارا من يوم غدا الأربعاء الموافق 15 إبريل، وذلك وفقا للنظم والقواعد المعتمدة والمعمول بها فى هذا الشأن، على أن تظل باقى الإجراءات الاحترازية المعلن عنها سابقا سارية دون تغيير وذلك حتى إشعار آخر.