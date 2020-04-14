شكرا لقرائتكم خبر عن إياتا: خسائر شركات الطيران العالمية قد تصل إلى 314 مليار دولار بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الاتحاد الدولى للنقل الجوى (إياتا) اليوم الثلاثاء أن تفقد شركات الطيران العالمية 314 مليار دولار من الإيرادات بسبب جائحة فيروس كورونا فى 2020 ارتفاعا من تقديره السابق في 24 مارس بأن الخسائر ستكون 252 مليار دولار. وأضاف الاتحاد فى مؤتمر صحفى أسبوعى عبر الإنترنت أن قيمة الخسارة المتوقعة تمثل انخفاضا نسبته 55% فى إيرادات خدمات الركاب مقارنة بإيرادات العام السابق بناء على حركة النقل الجوى التى من المتوقع أن تتراجع 48%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إياتا: خسائر شركات الطيران العالمية قد تصل إلى 314 مليار دولار بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.