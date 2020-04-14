شكرا لقرائتكم خبر عن باركليز يعلق أى خفض جديد فى الوظائف خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء أن بنك باركليز علق عمليات خفض الوظائف الجديدة أثناء أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد. وأضاف المصرف البريطانى أيضا أنه يعرض دعما ماليا إضافيا لموظفيه ممن شملتهم بالفعل خطة الاستغناء عن العمالة غير الضرورية، مصممة على غرار برنامج حكومى يطرح منح الموظف 80% من راتبه بما يصل إلى 2500 جنيه استرلينى (3134 دولارا) شهريا. لكن باركليز سيمول تلك المدفوعات وليس الحكومة. وأكد متحدث باسم باركليز مضمون المذكرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باركليز يعلق أى خفض جديد فى الوظائف خلال أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.