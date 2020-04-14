شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى وسط تداولات مليارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 11.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 562.804 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 299.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.6 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.19% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.67%، والعرب على 3.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 59.90% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 40.09%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 496.1 ألف جنيه، 7.1 مليون جنيه، 717.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 33.2 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 689.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 10458 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 1485 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 11979 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 3973 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 1086 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1087 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 706 نقطة.

وارتفعت أسهم 123 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

وقررت إدارة البورصة المصرية، يوم الثلاثاء، أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.