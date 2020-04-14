شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. تعرف على أهم ملامح التعداد الاقتصادي الخامس لجهاز الإحصاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من الملامح الرئيسية للتعداد الاقتصادي الخامس والذي أعلنه الجهاز مؤخرا، ومن أهم هذه الملامح المؤشرات الإجمالية للتعداد لإجمالي الجمهورية، موزعة بين القطاعين العام/ الأعمال العام، والقطاع الخاص.

ويظهر الإنفوجراف الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المؤشرات، حيث سجل إجمالى المنشآت 3.743 مليون منشأة موزعة بين 1536 منشاة بالقطاع العام/ الاعمال العام بنسبة 0.04% وكذا 3.741 مليون منشاة بالقطاع الخاص بنسبة 99.96%.

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ويمثل نشاط تجارة الجملة والتجزئة أعلى مساهمة بنسبة 58.2% من إجمالى عدد المنشآت يليه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة 14.0% من إجمالى عدد المنشآت بالجمهورية، وتمثل محافظة القاهرة أعلى مساهمة بنسبة 12.9% من إجمالى عدد المنشآت يليها محافظة الجيزة بنسبة مساهمة 9.3%.

وسجل عدد المشتغلين نحو 13.465 مليون إجمالى المشتغلين داخل المنشآت يمثل عدد الذكور 11.333 مليون مشتغل بنسبة 84%، ويمثل عدد الإناث 2.132 مليون مشتغل بنسبة 16%، وهناك881.9 ألف مشتغل بالقطاع العام بنسبة 6.5% من إجمالى المشتغلين منهم 14.9% من الإناث.

ويعتبر التعداد الاقتصادى الأخير هو الخامس، أعلنه اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بمقر مجلس الوزراء، ويعد الوسيلة الرئيسية لجمع البيانات عن كافة المنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها المختلفة وتوفير قاعدة بيانات شاملة لجميع مقومات الأنشطة الاقتصادية فى القطاعات المختلفة، كما يوضح التعداد الاقتصادى وصف لكل الأنشطة الاقتصادية بكل محافظة من محافظات الجمهورية من حيث عدد المنشآت وحجم التشغيل والإنتاج والقيمة المضافة والميزة النسبية للأنشطة الاقتصادية داخل كل محافظة.