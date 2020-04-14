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شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يقفز بأكثر من 600 نقطة في بداية التعاملات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انطلاق موسم الإعلان عن نتائج أعمال الشركات بالإضافة إلى التفاؤل في الولايات المتحدة بقرب بلوغ ذروة فيروس كورونا خلال الفترة القادمة.
ومن جانبه، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في العام الجاري من نمو بنسبة 2.9%، لكن الصندوق يتوقع تعافياً قويا بنمو نسبته 5.8% في العام المقبل.
وبالنسبة للاقتصاد الأمريكي، توقع صندو النقد انكماشه بنسبة 5.9% عام 2020 من نمو بنسبة 2.3% في العام الماضي.
وكشفت شركة "جونسون اند جونسون" وبنكا "جيه بي مورجان تشيس" و"ويلز فارجو" عن نتائجهم المالية عن الربع السنوي الأول هذا الععام، وغلب عليها الطابع السلبي بسبب "كورونا".
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% (ما يعادل 630 نقطة) إلى 24020 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 3.2% (ما يعادل 265 نقطة) إلى 8436 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 2.7% (ما يعادل 75 نقطة) إلى 2836 نقطة.
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