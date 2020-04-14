شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس يواصل الارتفاع ولا يزال قرب أعلى مستوى في 4 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع بدعم من مخاوف تعطل الإمدادات نتيجة تفشي "كورونا" والتوقعات بقوة الطلب.



ويتوقع محللون تحسن الأمور وتعافي الاقتصاد الأمريكي وغيره من الاقتصادات المتقدمة والناشة عند السيطرة على تفشي الفيروس خاصة أن العديد من الدول تتوقع بلوغ الذروة ثم انحساره قريباً.

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وكان النحاس قد تلقى دعما في الآونة الأخيرة من انتعاش مؤشر مديري الممشتريات لقطاع الصناعات التحويلية الصيني، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن الصين تعد صاحبة ثاني اكبر اقتصاد في العالم.



وكشف مسح أجرته "رويترز" أن الاقتصاد الصيني سوف يحقق نموا بنسبة 2.5% فقط هذا العام، وهي ستكون أقل وتيرة نمو سنوية في نصف قرن.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 2.32 دولار للرطل، بعد تحقيق أعلى مستوى منذ السابع عشر من مارس/آذار خلال تعاملاتت بورصة لندن، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2.33 دولار وأقل سعر عند 2.30 دولار.