شكرا لقرائتكم خبر عن إياتا: 314 مليار دولار خسائر متوقعة لشركات الطيران والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف الاتحاد في مؤتمر صحفي أسبوعي عبر الإنترنت أن قيمة الخسارة المتوقعة تمثل انخفاضا نسبته 55 بالمئة في إيرادات خدمات الركاب مقارنة بإيرادات العام السابق بناء على حركة النقل الجوي التي من المتوقع أن تتراجع 48 بالمئة.
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