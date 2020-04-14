شكرا لقرائتكم خبر عن "صندوق النقد " يتوقع 3% انكماش بالاقتصاد العالمي بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بـ3% خلال العام الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا وما تسبب فيه من تدابير إغلاق واسعة. وتمثل التوقعات التي تم إعلانها اليوم الثلاثاء تخفيضا هائلا بـ3ر6% عن التقديرات السابقة الصادرة في يناير الماضي. وأضاف الصندوق أنه في حال خفت حدة الوباء نهاية العام الحالي وكانت هناك إمكانية لرفع التدابير المفروضة لاحتوائه فإن الاقتصاد سينمو بـ8ر5% في2021 رغم تحذيره من أن الوضع ما زال غير واضح وهناك غموض.

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