السعودية تؤكد أن اتفاق أوبك+ يهدف لتحقيق التوازن والاستقرار في السوق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء السعودي أكد اليوم الثلاثاء على أن اتفاق أوبك+ الذي تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة بشأن خفض إمدادات النفط هو امتداد لمساعي المملكة السابقة لتحقيق التوازن والاستقرار في السوق.

واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة بأوبك+، يوم الأحد على خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار في ظل جائحة كورونا في اتفاق غير مسبوق قد يشهد خفضا للإمدادات العالمية بما يصل إلى 20 بالمئة.