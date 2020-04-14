هيوليت باكرد بين المطرقة والسندان – تحليل – 14-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم هيوليت باكرد (HPQ) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.69% بما يعادل -0.43 نقطة ليستقر عند سعر 15.54 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق. Advertisements لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم القريب 15.07 استعداداً لكسره. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط

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