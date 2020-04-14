هاني ويل يعاني من الضغوط السلبية - تحليل – 14-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هاني ويل (HON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.83% بما يعادل -5.49 نقطة ليستقر عند سعر 137.94 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة 138.88، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 123.48.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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