شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يعاود الانخفاض – تحليل – 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم هوم ديبوت (HD) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.36% بما يعادل -2.74% بما يعادل 198.79 دولار، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 207.18، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 186.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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