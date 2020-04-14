شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جولد مان ساكس (GS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.76% بما يعادل -5.08 نقطة ليستقر عند سعر 179.18 دولار، ويأتي انخفاض السهم وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقراره أدنى مستوى المقاومة 180.67، ليستهدف بعدها أولى مستويات الدعم عند 167.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط