شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جنرال موتورز (GM) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على معاودة ارتفاعه التصحيحي، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -4.36% بما يعادل -1.05 نقطة ليستقر على سعر 23.01 دولار، كما يحاول السهم بهذا الانخفاض تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، أمام استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط استقراره اعلى مستوى 23.17، ليستهدف مستوى المقاومة 27.05.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر جنرال موتورز يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 14-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.