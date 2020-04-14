شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جنرال موتورز (GM) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على معاودة ارتفاعه التصحيحي، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -4.36% بما يعادل -1.05 نقطة ليستقر على سعر 23.01 دولار، كما يحاول السهم بهذا الانخفاض تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، أمام استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط استقراره اعلى مستوى 23.17، ليستهدف مستوى المقاومة 27.05.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه