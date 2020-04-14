شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«G20» والان نبدء بالتفاصيل

ينعقد الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية (FMCBG)، غداً الاربعاء 15 أبريل الجاري. وسينعقد المؤتمر الصحفي الافتراضي في الساعة 4:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويتم نقل المؤتمر الصحفي مباشرة على تويتر، كما سيتم توفير رابط بث خالِ من الصور والنصوص المضافة.

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