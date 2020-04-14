"لجنة سكن العمالة" تشدد على المنشآت لتطبيق الإجراءات الإحترازية 

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كما شددت على ضرورة تعقيم وتطهير السكن مرة كل أسبوع كحد أدنى كما يجب تنظيف وتطهير دورات المياه والأسطح البيئية وأماكن التلامس مرتين في اليوم، ويجب أن تكون كافة المطهرات المستخدمة في عمليات التعقيم والتطهير معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، و يتوجب التأكد من توفر مطهر كحولي لليدين بشكل كافي في الغرف ووضعها في أماكن بارزة في مناطق التجمع والممرات والمداخل، و التأكد من تنظيف فلاتر المكيفات ومراوح الشفط بالمطابخ بشكل دوري ووجود سجل لذلك.
وتأتي هذه الإجراءات انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرميـن الشريفين على ضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين) وذلك عبر اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19) وانطلاقاً من مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه العمالة.
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