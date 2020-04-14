شكرا لقرائتكم خبر عن "لجنة سكن العمالة" تشدد على المنشآت لتطبيق الإجراءات الإحترازية والان نبدء بالتفاصيل

دعت لجنة تنظيم سكن العمالة التي تضم (وزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التجارة ووالهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية)، كافة المنشآت (التي لديها وحدات سكنية للعامليـن) إلى اتباع الإجراءات الاحترازية المنشورة في دليل وقاية للاشتراطات الصحية لسكن العمالة وتشمل فحص العمالة يوميا، واتباع لائحة اشتراطات سكن العمالة المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، و الاتصال بالرقم 937 في حال الاشتباه بإصابة أحد العمال لأخذ التوجيهات اللازمة وتوفير غرف خاصة مجهزة داخل السكن للعزل.

كما شددت على ضرورة تعقيم وتطهير السكن مرة كل أسبوع كحد أدنى كما يجب تنظيف وتطهير دورات المياه والأسطح البيئية وأماكن التلامس مرتين في اليوم، ويجب أن تكون كافة المطهرات المستخدمة في عمليات التعقيم والتطهير معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، و يتوجب التأكد من توفر مطهر كحولي لليدين بشكل كافي في الغرف ووضعها في أماكن بارزة في مناطق التجمع والممرات والمداخل، و التأكد من تنظيف فلاتر المكيفات ومراوح الشفط بالمطابخ بشكل دوري ووجود سجل لذلك.

وتأتي هذه الإجراءات انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرميـن الشريفين على ضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين) وذلك عبر اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19) وانطلاقاً من مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه العمالة.