شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير البيئة: دعم الاستزراع السمكي لتحقيق الأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

قال منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، أن صرف الدفعة الأولى بأكثر من ١٠ ملايين ريال لمشروعات الاستزراع المائي في مياه البحر، يأتي امتداداً للدعم الحكومي المستمر؛ للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.

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