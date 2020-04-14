الاقتصاد

الخطوط الجوية التركية تمدد تعليق رحلاتها الخارجية حتى الـ20 من مايو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الخطوط الجوية التركية

أعلنت الخطوط الجوية التركية اليوم الثلاثاء تمديد تعليق رحلاتها الخارجية حتى العشرين من أيار/مايو، في إطار التدابير المتخذة ضد فيروس .

وقالت الشركة في بيان، نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أنه جرى تمديد إيقاف جميع الرحلات الخارجية حتى 20 أيار/مايو.

وكانت الشركة أعلنت مطلع الشهر تمديد تعليق الرحلات الخارجية حتى الأول من أيار/مايو.

ووفقا لبيانات نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن عدد ركاب الشركة تراجع بـ53% في آذار/مارس إلى 8ر2 مليون راكب.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية التركية تمدد تعليق رحلاتها الخارجية حتى الـ20 من مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا