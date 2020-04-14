الخطوط الجوية التركية تمدد تعليق رحلاتها الخارجية حتى الـ20 من مايو

أعلنت الخطوط الجوية التركية اليوم الثلاثاء تمديد تعليق رحلاتها الخارجية حتى العشرين من أيار/مايو، في إطار التدابير المتخذة ضد فيروس كورونا.
وقالت الشركة في بيان، نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أنه جرى تمديد إيقاف جميع الرحلات الخارجية حتى 20 أيار/مايو.
وكانت الشركة أعلنت مطلع الشهر تمديد تعليق الرحلات الخارجية حتى الأول من أيار/مايو.
ووفقا لبيانات نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن عدد ركاب الشركة تراجع بـ53% في آذار/مارس إلى 8ر2 مليون راكب.
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