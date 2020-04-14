شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل انحسار مخاوف نقص السيولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل انحسار مخاوف نقص سيولة العملة الأمريكية من الأسواق ، مع توالي الإجراءات التحفيزية الضخمة لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، وبعد بيانات أفضل من التوقعات عن الميزان التجاري فى الصين.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.4 % إلى مستوى 99.05 نقطة الأدنى منذ الأول من نيسان/أبريل الجاري ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.38 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.43 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر الدولار نسبة 1.2% ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تحسن شهية المخاطرة بالأسواق بعد مؤشرات على انحسار جائحة فيروس كورونا فى أوروبا ،وبعد إجراء تحفيزي جديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الخميس عن برنامج قيمته 2.3 تريليون دولار لتقديم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة وللحكومات المحلية ، فى أحدث خطوة دعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

تحسنت المعنويات فى معظم أسواق الأسهم العالمية ، بعد بيانات الميزان التجاري الصيني ،والتي أظهرت تباطؤ تراجع الصادرات والواردات الصينية فى آذار/مارس ، بعد انخفاضها فى الشهرين السابقين ، فى علامة إيجابية على اقتراب ثاني أكبر اقتصاد فى العالم من التغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا.