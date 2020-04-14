شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 5 أسابيع استنادا على آمال انحسار جائحة فيروس كورونا فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء فى أولى جلسات الأسبوع ، لتوسع مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، مع استمرار تحسن معنويات المستثمرين ، استنادا على آمال انحسار جائحة فيروس كورونا فى أوروبا ،ودعم المعنويات أيضا بيانات أفضل من التوقعات عن الميزان التجاري فى الصين خلال آذار/مارس.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.7% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الخميس مرتفعا بنسبة 1.6% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بعد إجراءات تحفيزية ضخمة فى أوروبا والولايات المتحدة.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاع بنسبة 7.5% ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ عام 2011 ، بعد بيانات أظهرت تراجع معدل الإصابات والوفيات فى إيطاليا وأسبانيا وألمانيا ، عززت آمال انحسار انتشار فيروس كوفيد 19.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 333.75 نقطة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع الرعاية الصحية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.5% ، بعد ارتفاع معدلات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى أوروبا خاصة فى ألمانيا.

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فى أسبانيا تراجع معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لأدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، فى علامة إيجابية على انحسار الوباء فى أكبر دولة أوروبية متضررة من الفيروس القاتل.

ومع توالي البيانات التي تشير إلى تراجع الإصابات والوفيات بالفيروس التاجي المستجد ، فمن المرجح رفع بعض القيود على الحياة العامة ،حيث سمحت إسبانيا لبعض مواقع البناء والتصنيع إعادة التشغيل يوم الاثنين ،وفى إيطاليا قررت الحكومة السماح لبعض الشركات بإعادة العمل يوم الثلاثاء.

فى الصين ،أظهرت بيانات الميزان التجاري يوم الثلاثاء ،تباطؤ تراجع الصادرات و الواردات الصينية فى آذار/مارس ، بعد انخفاضها فى الشهرين السابقين ، فى علامة إيجابية على اقتراب ثاني أكبر اقتصاد فى العالم من التغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 1.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.0% ، بفعل توقعات موسم قاتم لنتائج أعمال وأرباح كبرى الشركات والبنوك خلال الربع الأول من هذا العام.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.75% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.2 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن وعلى خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.75%.