شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز لأعلى مستوى فى 8 سنوات بفعل مخاوف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى نحو ثماني سنوات ، لتواصل مكاسبها القوية لليوم الثالث على التوالي ،بعد ثبات التداولات أعلى الحاجز النفسي 1,700$ للأونصة ، بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل المخاوف المتزايدة حيال التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.0% إلى 1,727.39$ الأعلى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2012، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,710.45$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,608.82$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 4% ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، فى ظل الطلب المرتفع على المعدن كملاذ آمن.

Advertisements

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى فى نحو ثماني سنوات ،بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل المخاوف المتزايدة حيال التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، والتي أجبرت البنوك المركزية العالمية على إجراءات سيولة ضخمة.

أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي عن حزمة تحفيز جديدة بنحو 2.3 تريليون دولار ، ووافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على دعم اقتصاد المنطقة الموحدة بنحو 500 مليار يورو.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.3% ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 99.13 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب والمعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 16.56 طن متري، بأكبر زيادة يومية منذ 6 آذار/مارس الماضي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1009.70 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى حزيران/يونيو 2013.