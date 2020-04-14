شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 6874.64 نقطة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:31 مساءً, 14 أبريل 2020 م
المناطق - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 70.10 نقطة ليقفل عند مستوى 6874.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 175 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، وأسمنت حائل، وعطاء، والمراكز، وأبو معطي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، واللجين، والإنماء، والاستثمار، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 6.50%
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وسيرا، وأسمنت حائل، وأرامكو السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسيرا، واس تي سي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 721.39 نقطة ليقفل عند مستوى 6819.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 36 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 590 ألف سهم تقاسمتها 1554 صفقة.
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