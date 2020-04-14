ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب بمصر.. وعيار 21 يصل لـ 745 جنيهاً لأول مرة

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً تاريخياً، اليوم الثلاثاء، حيث وصل سعر جرام عيار 21 إلى 745 جنيهاً، بزيادة بلغت 12 جنيهاً عن أسعار أمس.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن ارتفاع أسعار الذهب في مصر يأتي بسبب ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار العالمية جراء ارتفاع الطلب على المعدن النفيس نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 638 جنيها للجرام.

Advertisements

عيار 21 سجل 745 جنيها للجرام.

وعيار 24 سجل 851 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5960 جنيها.

أوقية الذهب 1720 دولار.

يشار إلى أن الأسعار تختلف عن أسعار البيع النهائي بمحلات الصاغة، نظراً لإضافة قيمة الدمغة والضريبة الخاصة ببيع الذهب، وسعر المصنعية، والذي يتفاوت حسب نوع الذهب ويتراوح بين 40 و70 جنيهاً للجرام تقريباً.