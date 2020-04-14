شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: خفض الإنتاج يفوق 19 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودى، إن التخفيضات ألفعلية لإمدادات النفط العالمية ستبلغ نحو 19.5 مليون برميل يومياً، مع الأخذ فى الاعتبار اتفاق الخفض الذى أبرمته «أوبك بلس»، وتعهدات من دول أخرى فى «مجموعة العشرين»، ومشتريات النفط المخصصة للاحتياطيات.وفق صحيفة الشرق الأوسط .

كان تحألف «أوبك بلس» أعلن أول من أمس اتفاقاً تاريخياً على خفض الإنتاج يبدأ بـ9.7 مليون برميل يومياً فى شهرى مايو ويونيو المقبلين.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان للصحافيين فى مؤتمر عبر الهاتف أن دول «مجموعة العشرين» من خارج «أوبك بلس» تعهدت خفض إمدادات النفط بنحو 3.7 مليون برميل يومياً، بينما من المتوقع أن تبلغ مشتريات الخام المخصصة للاحتياطيات الاستراتيجية 200 مليون برميل خلال الشهرين المقبلين، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

Advertisements

وأضاف أن المملكة قد تقلص إنتاج النفط إلى أقل من حصتها الحالية البالغة 8.5 مليون برميل يومياً إذا كانت هناك حاجة للسوق، وإذا جرى تنفيذ التخفيضات بشكل جماعى مع بقية المنتجين «على أساس متناسب».

وسيعقد الاجتماع المقبل لـ«أوبك بلس» عبر دائرة تلفزيونية مغلقة فى يونيو لاتخإذ قرار بشأن سياسة الإنتاج. وقال وزير الطاقة السعودي: «علينا أن نراقب ما يحدث من تضرر للطلب أو تحسن للطلب اعتماداً على تطور الأمور».

من جهة أخرى، أعلنت شركة «أرامكو السعودية» تسعيرها الرسمى للخام لشهر مايو، لتبيع النفط بأسعار أكثر انخفاضاً لآسيا، مع الإبقاء على الأسعار من دون تغيير للمشترين من أوروبا، ورفعها بالنسبة للمشترين من الولايات المتحدة، وذلك بعد أن اتفقت {أوبك} وحلفاؤها على أكبر خفض نفطى فى التاريخ.