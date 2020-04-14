شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى.. انتظام صرف منحة ال 500 للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثانى علي التوالى تواصل الهيئة القومية للبريد و بنك التنمية و الائتمان الزراعى تسليم منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد، التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرها 500 جنيه وذلك عبر 5600 منفذ تتضمن 600 مدرسة ومركز شباب.

وأكد مسؤول بالهيئة القومية للبريد، لليوم السابع، علي انتظام عمليات صرف المنحة بجميع المكاتب مع التزام المستحقين بالإجراءات الوقائية و الصحية للحماية من فيروس كورونا، ومنها الوقوف بمسافات أمنة دون تكدس.

كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد قام بجولة تفقدية أمس الإثنين، شملت 10 منافذ للهيئة القومية للبريد وعدد من المدارس وفروع البنك الزراعي المصري فى اربع محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية لمتابعة انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة.

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وأكد الوزير فى وقت سابق، أنه سيتم تسليم كل مستفيد من منحة العمالة غير المنتظمة بطاقة البريد المصري "Easy pay" مسبقة الدفع على أن يتم استخدام البطاقة في الحصول على المنحة لمدة شهرين بدءاً من الشهر القادم حيث سيتم اضافة المستحقات المالية للمواطنين تلقائياً على نظام بطاقات الدفع الإلكترونية للبريد المصرى وفقاً لمواعيد الصرف المحددة طبقاً للفئات العمرية.

وأشار الوزير إلي مميزات البطاقة قائلا:" تمكن المواطنين من صرف المنحة من خلال ماكينات الصرف الآلى المنتشرة أو فروع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية أو استخدامها للشراء من خلال نقاط البيع بدءاً من الشهر القادم وذلك بهدف توفير العديد من طرق الصرف أمام المواطنين لتسهيل حصولهم على المنحة".