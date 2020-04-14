شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 2.88% بختام التعاملات مدفوعة بصعود 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 2.88% رابحاً 54.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1939.72 نقطة، مدفوعا بصعود جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 318.2 مليون سهم محققة ما قيمته 263.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5365 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 28 سهما، فيما انخفض سهمين، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 4.06%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.24%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 3.14%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 3.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.27%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.50%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 14.67%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 12.01%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.57%، ثم سهم بنك المشرق بنسبة 0.58%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 20 مليون ورقة بقيمة 50.2 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 3.26%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة أملاك للتمويل، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس، لمناقشة تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، ومناقشة أعمال الشركة الاعتيادية.

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فيما أعلنت شركة الصقر للتأمين، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق 16 إبريل، للإطلاع على سير عمل الشركة ضمن الظروف الراهنة واتخاذ ما يلزم من قرارات، وما يستجد من أعمال.

وفى سياق آخر أعلنت شركة أمانات القابضة، عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوية والمقرر عقده فى تمام الساعة الرابعة من مساء أمس الاثنين، إلى يوم الثلاثاء الموافق 28 إبريل فى تمام الساعة الرابعة مساء، كموعد جديد لانعقاد الجمعية العمومية السنوية.