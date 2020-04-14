شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح جيه.بى مورجان تهوى على خلفية مخصصات قروض بفعل فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جيه.بى مورجان تشيس آند كو اليوم الثلاثاء تسجيل تراجع بنسبة 68% فى أرباح الربع الأول من العام، إذ دفعت جائحة فيروس كورونا أكبر بنك أمريكى إلى زيادة الاحتياطيات للتحوط بها من موجة تعثر محتمل فى سداد القروض.

وهبط صافى الدخل إلى 2.87 مليار دولار، أو 78 سنتا للسهم، فى الربع المنتهى فى 31 مارس، مقارنة مع 9.18 مليار دولار أو 2.65 دولار للسهم، قبل عام.

كان محللون توقعوا فى المتوسط 1.84 دولار للسهم، وفقا لرفينيتيف.