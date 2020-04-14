شكرا لقرائتكم خبر عن هيرميس: إتمام الإصدار الثانى لسندات توريق قصيرة الأجل لصالح "بريميوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن إتمام الإصدار الثانى لعملية توريق قصيرة الأجل لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، وذلك فى صفقة قيمتها 172 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة عامين، ويأتى ذلك عقب إتمام الإصدار الأول بقيمة 167 مليون جنيه وهى أول عملية توريق قصيرة الأجل فى السوق المصرى منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (172) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.

وأسندت شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات بقيمة إجمالية 201 مليون جنيه، بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم، علمًا بأن عملية التوريق الثانية سوف تتم على شريحة واحدة بقيمة 172 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر، علمًا بأن الإصدارين قد حصلا على تصنيف ائتمانى (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية فى سوق السندات المصرية.

ومن جهته قال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، إن الصفقة تأتى غضون أقل من أسبوع على إتمام إصدار صكوك بقيمة 2 مليار لأول مرة فى السوق المصري، وتمثل استمرار لسلسة الصفقات الناجحة التى نفذها القطاع منذ إنشاء فريق مستقل لصفقات ترتيب الدين.

Advertisements

وأشار "جاد"، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إلى أن فريق العمل استطاع أن ينجح فى انتهاز التطور الدائم فى البيئة التشريعية فى السوق المصرى وهو ما يبرهن على قدرة الشركة على الاستفادة من كافة العوامل الإيجابية ومواجهة التحديات على حد سواء لجذب وإتمام الصفقات بشكل ناجح.

وأضاف أن استمرار نجاح المجموعة المالية هيرميس فى إتمام صفقات هى الأولى من نوعها وسرعة استجابتها لتطورات البيئة التشريعية يعزز من مركز الشركة كشركة الخدمات المالية الرائدة فى كافة الأسواق التى تعمل بها.

يشار إلى أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالى الأوحد والمدير الأوحد والمروج الأوحد وضامن تغطية ومرتب الصفقة.