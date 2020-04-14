شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سلة أوبك اليومية يسجل 21.18 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك "، اليوم ،أن سعر سلة أوبك اليومية بلغ 21.18 دولار للبرميل يوم الاثنين ، مقارنة بـ 21.77 دولارًا يوم الخميس الماضي ، وفقًا لحسابات أمانة أوبك.

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج "خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى".

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الدول نجحت فى التوصل إلى اتفاق أوبك +، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى تخفيض 20 مليون برميل يوميا وليس 10 ملايين برميل يوميا فقط وتقدم بالشكر لروسيا والسعودية على اتفاق أوبك+، ورئيس المكسيك الذى أظهر درجة عالية من المرونة والذكاء، واصفا الاتفاق بالتاريخى.

وأوضح أننا نعيش فى أوقات لم نشهدها منذ سنوات، ونحن فخورون بالشعب الأمريكى، وحسهم الوطنى الذى يطغى على كافة المواطنين الذين أظهروا التزاما لمحاربة الفيروس قائلا "إننا سويا نحارب هذا العدو غير المرئى، ونمهد الطريق لإعادة البلاد إلى مسارها الاقتصادى المتنامى".

ارتفعت أسعار النفط نحو 1% اليوم الثلاثاء بعدما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض إنتاج النفط الصخرى فى الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام فى العالم، بكمية قياسية فى أبريل إضافة إلى تخفيضات من منتجين كبار أخرين.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا ما يعادل 1.3 % إلى 32.14 دولار للبرميل، وكانت قد أغلقت مرتفعة 0.8 % أمس.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 15 سنتا ما يوازى 0.7 % إلى 22.56 دولار للبرميل بعدما أغلق أمس منخفضا 1.5 بالمئة.

واتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون، فيما يعرف بأوبك+، على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا فى مايو ويونيو ما يوازى حوالى 10% من الإمدادات العالمية قبل تفشى الفيروس.

كما ستخفض الولايات المتحدة ودول أخرى الإنتاج ليصل إجمالى التخفيضات لحوالى 19.5 مليون برميل يوميا وفقا للتقديرات.