شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 10418 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.79% ليصل إلى مستوى 1477 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 11919 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 3955 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 1084 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 1085 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 703 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الاثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، العربية لحليج الأقطان، بالم هيلز للتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، 3237 سهم، 555 ألف سهم، 250 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالى.

كما اشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 2000 سهم، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 5 آلاف سهم، فيما باع مجلس إدارة شركتى العربية للصناعات الهندسية، المصرية للمنتجعات السياحية، 91873 سهم، 315 ألف سهم، على التوالى، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى 26.5 ألف سهم.

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فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الكابلات الكهربائية المصرية، 200 ألف سهم، 22 مليون سهم، وباع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، المصرية للمنتجعات السياحية، الكابلات الكهربائية المصرية، 32940 سهم، 200 ألف سهم، 15 مليون سهم.

فيما أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على سهم شركة النساجون الشرقيون للسجاد.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، إيقاف تداول أسهم 13 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، الشمس للإسكان والتعمير، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، دايس للملابس الجاهزة، مصر لصناعة البتروكيماويات، مطاحن شرق الدلتا، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مجموعة جى.ام.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، مجموعة عامر القابضة.