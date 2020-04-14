شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل التراجع بفعل غموض اتفاق خفض الإنتاج العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،ليسجل الخام الأمريكي أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل الغموض المحيط باتفاق خفض الإنتاج العالمي ،خاصة مقدار التخفيضات التي سوف ينفذها منتجين كبار خارج تحالف أوبك بلس ، بالإضافة إلى كون إجمالي التخفيضات المعلن عنها لن تكون كافية فى تحقيق التوازن سريعا فى السوق.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 21.72$ الأدنى منذ 2 نيسان/أبريل الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 22.36$، وسجل أعلى مستوي عند 23.03$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 31.20$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 32.22$ ، وسجل أعلى مستوي عند 32.30$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،فقد الخام الأمريكي نسبة 3.5% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.7% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجلت أدنى مستوى فى أسبوعين عند 30.64$ للبرميل ، بفعل الاستقبال الفاتر لاتفاق أوبك بلس التاريخي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، فقد الخام الأمريكي نسبة 19.5% ،وانخفض الخام الدولي "نفط برنت" بنسبة 9% ، فى سادس خسارة أسبوعية خلال السبعة أسابيع الأخيرة ، بفعل التوترات داخل تحالف أوبك بلس ،بالإضافة إلى مخاوف الطلب العالمي.

أعلنت الدول الأعضاء فى منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها من المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا ،المعروف عالميا باسم تحالف أوبك بلس، يوم الأحد عن التوصل إلى اتفاق تاريخي بخفض الإنتاج بحوالي 9.7 مليون برميل يوميا بداية من أيار/مايو المقبل.

وقال التحالف العالمي أن هذا الاتفاق التاريخي جاء بعد محادثات مطولة على مدار أربعة أيام ، وعقب ضغط الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتحقيق الاستقرار فى السوق ودعم الأسعار المنهارة.

وينفذ تحالف أوبك بلس تخفيضات بإجمالي 9.7 مليون برميل يوميا على مدار شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، تتقلص إلى 7.7 مليون برميل يوميا تنفذ من تموز/يوليو حتى 31 كانون الأول/ديسمبر القادم، وتتقلص مرة أخرى إلى 5.7 مليون برميل يوميا تنفذ من بداية كانون الثاني/يناير 2021 حتى 30 نيسان/أبريل 2022.

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وقال تحالف أوبك بلس إنه يريد من منتجين من خارج المجموعة ، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج خفض 5% من الإمدادات العالمية بما يعادل 5 مليون برميل يوميا.

وقالت مصادر فى أوبك بلس لوكالة "رويترز" إن تخفيضات الإنتاج الفعلية قد تصل إلى حوالي 20 مليون برميل يوميا ،بفضل تخفيضات طوعية أعمق من بعض أعضاء تحالف أوبك بلس ،بجانب مساهمات من الدول غير الأعضاء فى التحالف العالمي.

وحتى الآن لم يعلن بشكل رسمي مقدار مساهمة المنتجين الغير الأعضاء فى تحالف أوبك بلس وعلى رأسهم الولايات المتحدة "أكبر منتج للنفط فى العالم" فى هذا الاتفاق التاريخي لخفض المعروض فى السوق ،وزادت التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " الغموض بشكل أكبر حول التخفيضات العالمية.

قال ترامب عبر تويتر " بعد أن شاركت فى المفاوضات ، أقول إن أوبك وشركاءها يتطلعون إلى خفض بحوالي 20 مليون برميل ،وليس 10 مليون برميل يوميا كما تردد".

وفى حالة حصول السوق على تفاصيل أكثر وضوحا حول تلك الصفقة التاريخية لخفض المعروض النفطي ، يعتقد الكثيرون إنه لن يكون كافيا لتحقيق التوازن سريعا ، حيث أن الطلب العالمي منخفضا فعليا بحوالي 30 مليون برميل يوميا ، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الخميس انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 58 منصة ، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي.

لينزل إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 504 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 9 كانون الأول/ديسمبر 2016.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 13.1 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.