شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ميلاً هابطاً ليتحرك دون 0.6407 الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات دون هذا المستوى سيضغط على السعر للانخفاض نحو 0.6236 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

وحتى الآن، لا يزال السيناريو الإيجابي قائماً لهذا اليوم بشرط التماسك فوق 0.6407، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.6685.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6350 والمقاومة 0.6550

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد